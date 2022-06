L’assessore regionale Turano annuncia il completamento dell’opera

E’ pronto ad essere inaugurato il bypass che fungerà da alternativa al ponte crollato di San Bartolomeo nel dicembre scorso a causa del maltempo. L’annuncio è stato dato questa mattina dall’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano: “Il 5 luglio alle 15 – afferma – apriremo al traffico l’attraversamento provvisorio del fiume San Bartolomeo”.

In questi giorni ultimi interventi

In queste ore si stanno svolgendo gli ultimi lavori per consentire l’apertura alla viabilità. “Con l’assessore Marco Falcone – aggiunge Turano – abbiamo concordato questa data che segna il mantenimento di una promessa che abbiamo fatto agli abitanti di Castellammare del Golfo ed Alcamo di riaprire il collegamento entro l’estate”.

L’importanza del ponte

Il ponte San Bartolomeo si trova sulla statale 187, che collega Alcamo a Castellammare del Golfo via mare, ed è crollato nel dicembre del 2021 a causa del maltempo dello scorso autunno e delle ondate eccezionali di pioggia. Con l’approssimarsi delle belle giornate questa fascia costiera pian piano sta cominciando a riempiersi di villeggianti e turisti e il rischio è stato che le due cittadine marinare potessero restare letteralmente spezzate in due. Tra febbraio e marzo scorsi sono iniziati i lavori di demolizione del ponte crollato, di proprietà del Comune di Castellammare del Golfo. Gli interventi sono a cura dell’Anas che, a seguito di un protocollo d’intesa e su richiesta dell’amministrazione di Castellammare del Golfo e della Regione Siciliana, è stata individuata come soggetto attuatore di tutto il procedimento che porterà alla ricostruzione del ponte crollato.

I fondi

I lavori sono stati finanziati con la quota parte Anas per un importo di 1,1 milioni di euro. In sostituzione della Regione sempre l’ente autostrade si è occupato di spostare circa 36 degli accropodi ciclopici in calcestruzzo da tempo depositati in zona per i lavori del futuro porto di Castellammare del Golfo, interferenti con i lavori di demolizione in esecuzione. Successivamente Anas ha avviato la realizzazione dell’attraversamento provvisorio. In corso anche la progettazione per il nuovo ponte.