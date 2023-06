Punta un coltello contro i compagni di classe, denunciato uno studente

Il mafioso ai domiciliari andava in giro e incontrava pregiudicati al bar

L'uomo, precisa una nota, è anche imputato, sempre per associazione mafiosa con il ruolo di promotore, in un processo in corso ed è stato già condannato, in primo grado, ad oltre 20 anni di reclusione. Ai domiciliari per motivi di salute avrebbe avuto almeno una trentina di incontri non autorizza...