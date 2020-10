Operazione della Guardia di Finanza

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, la sezione aeronavale e il supporto del Reparto territoriale di Trapani, hanno arrestato quattro persone, tre tunisini e un italiano e sequestrato 710 chili di tabacchi lavorati esteri, e il motoscafo utilizzato per il trasporto.

L’operazione è avvenuta nella costa nei pressi di Tre Fontane, frazione del comune di Campobello di Mazara (Tp).

I componenti del nucleo di polizia economico-finanziario di Palermo e della tenenza di Mazara dal Vallo hanno notato due soggetti mettevano in acqua un motoscafo di circa 8 metri e si allontanavano speditamente verso il largo.

Grazie all’intervento aereo i finanzieri segnalavano la presenza dell’imbarcazione che appariva carica di merce.

I militari intervenivano e identificavano i tre tunisini e un italiano, intente a scaricare oltre 700 chilogrammi di sigarette di contrabbando, di marca “Oris” e “Pine”, che, da precedenti esperienze investigative, di illecita importazione dal Nord-Africa.

Gli arrestati sono stati portati in carcere a Palermo e Trapani a disposizione della procura presso il tribunale di Marsala, competente per territorio in considerazione dell’area in cui si sono svolte le operazioni.

Il Mare Mediterraneo si conferma, in definitiva, uno dei bacini mondiali maggiormente interessati dai traffici illeciti.

In questo scenario, la Guardia di Finanza svolge il suo ruolo esclusivo di “polizia del mare”, potendo sfruttare le potenzialità di un dispositivo integrato tra la componente investigativa territoriale e quella aeronavale, costiera e di altura, tanto per il controllo delle frontiere esterne, quanto per la difesa degli interessi economico-finanziari del Paese e dell’Unione Europea.