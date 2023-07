Emessi anche fogli di via e avvisi orali

Ladri, parcheggiatori abusivi, vandali, violenti, raffica di Daspo, avvisi orali e fogli di via della questura di Trapani. Ben 45 i provvedimenti che sono stati emessi nell’ambito delle attività di prevenzione mirate a limitare le condotte violente e criminali. Nel mirino i reati predatori e quelli commessi in aree urbane soprattutto in zone interessate da esercizi pubblici tra i mesi di giugno e luglio scorsi.

Avviso orale e fogli di via

Figurano ben 28 provvedimenti di “Avviso orale” nei confronti di altrettanti soggetti dediti alla commissione di reati predatori, in materia di stupefacenti o contro la persona. Altri 13sono invece i “Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno” nei confronti di altrettanti soggetti. Avevano commesso reati nei territori dei comuni di Castellammare del Golfo, Erice , Paceco e Petrosino. Non potranno far ritorno in quei comuni per periodi che vanno da uno a tre anni.

I parcheggiatori abusivi e la rissa

Ci sono poi 2 provvedimenti di Daspo, il “divieto di accesso ad aeree urbane” nei confronti di due soggetti. Svolgevano abusivamente l’attività di “parcheggiatore” nei pressi dell’ospedale di Marsala. Entrambi non potranno stazionare o transitare nelle vicinanze delle aree esterne in quel nosocomio per un anno. Un altro Daspo della questura nei confronti di un uomo residente a Mazara del Vallo. E’ accusato di aver provocato una rissa nei pressi di una paninoteca del centro cittadino. Per questo non potrà frequentare le strade e gli esercizi pubblici ubicati nel centro mazarese per il periodo di 2 anni.

Il saccheggiatore dei distributori di bevande

Un altro Daspo ancora nei confronti di un soggetto residente a Misiliscemi che aveva danneggiato e saccheggiato alcuni distributori automatici di bevande ed alimenti. Macchinette che erano ubicate in appositi esercizi pubblici aperti 24 ore al giorno tre le centrali vie Fardella e Garibaldi a Trapani. L’uomo non potrà frequentare né stazionare nei pressi dei locali adibiti alla distribuzione automatica aperti nel territorio di Trapani ed Erice per il periodo di un anno. In caso di violazione ai Daspo urbani si rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila euro.

