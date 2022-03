Ha ceduto il vetro, non è in pericolo di vita

Paura questa notte per un ragazza a Trapani, caduta dal lucernaio di un’abitazione da cui ha fatto un volo di diversi metri. Si era temuto per il peggio ma quando i vigili del fuoco l’hanno recuperata, calandosi dentro la stanza dell’immobile dove insisteva il lucernaio, si sono resi conto che aveva riportato solo qualche graffio e contusione.

I fatti

L’episodio è accaduto questa notte intorno alle 2. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, la ragazza si trovava dentro un immobile di via Fardella, zona centrale di Trapani. Era in compagnia di altre coetanee con cui stava passando la notte per l’organizzazione di un “pigiama party”. Pare che la 14enne si sia spinta sino sopra le lastre di vetro che però si sono spezzate e l’hanno fatta precipitare giù.

Il volo e la paura

La giovane ha fatto un volo di 5 metri all’incirca, finendo sul suolo di uno stanzino su cui per l’appunto insisteva la copertura in vetro. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Dopo aver visionato la situazione è intervenuta la squadra Saf dei vigili del fuoco, gli speleo alpino fluviali. Con le classiche tecniche, uno dei pompieri si è calato con l’opportuna imbracatura sino a raggiungere la giovane impaurita ma fortunatamente in buona salute. A sua volta anche lei è stata imbracata e riportata su dove ha ricevuto le necessarie cure dei sanitari.

Un incidente domestico fatale a Palermo

Questa volta è andata bene, si può parlare davvero di ragazza “miracolata”. Così non è andata nei giorni scorsi in un altro incidente domestico accaduto a Palermo. E’ morta un’anziana, travolta da un armadio che si trovava alle sue spalle. La tragedia si è consumata in un appartamento di via Giusti. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso che sono immediatamente scattati. In casa con lei c’era infatti la badante che si è subito accorta di quel che era accaduto avendo sentito dalla stanza accanto il boato. Stando ad una prima ricostruzione la donna di 92 anni si trovava in cucina. All’improvviso le è franato addosso l’armadio che si trovava posizionato alle sue spalle rispetto a dove era seduta. Pare che la caduta dell’armadio che sia stata causata a sua volta dal cedimento del controsoffitto il cui peso ha sbilanciato in avanti il mobile, finendo per travolgere la sfortunata anziana.