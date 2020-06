Fermato Fabio Scandaliato, 39enne di Marsala

È accusato di aver rapinato una farmacia a Marsala (Tp). Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala, nei confronti di Fabio Scandaliato, 39enne di Marsala, ritenuto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 20 aprile in danno di una nota farmacia di via Colocasio, nel pieno centro cittadino.

Erano le 13 quando l’uomo, con il colto coperto e armato di taglierino è entrato nella farmacia e, dopo aver minacciato i dipendenti, si è impossessato del denaro contenuto nella cassa, circa 2.300 euro, facendo perdere poi le sue tracce. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, sono giunti all’arresto grazie all’elevata conoscenza del territorio ed al minuzioso lavoro investigativo.

In particolare, determinante è stata la visione delle immagini di videosorveglianza acquisite dalle telecamere della zona, tale da raccogliere significativi dettagli del rapinatore e consentire di dirigere le indagini proprio nei confronti dell’uomo.

La perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri nei confronti dell’indagato, inoltre, ha fornito ulteriori elementi indiziari riconducibili al 39enne marsalese. Sono stati trovati i jeans, la felpa ed il fasciacollo che il rapinatore indossava durante il colpo, particolari che, uniti alle descrizioni dei testimoni, inducono gli inquirenti a ritenere altamente probabile la responsabilità penale in capo all’uomo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha condiviso la ricostruzione investigativa dei Carabinieri che ha portato all’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico eseguita a carico del 39enne. L’arresto, è il risultato della capillare e costante presenza sul territorio che i Carabinieri della Compagnia di Marsala garantiscono quotidianamente in favore dei cittadini marsalesi e petrosileni, e che nelle ultime settimane ha visto una ulteriore intensificazione grazie alla predisposizione di diversi servizi di controllo straordinario del territorio.