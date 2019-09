Incontro a Dublino

Si è appena concluso, a Dublino, l’incontro tra il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, e David O’Brien, Chief Commercial Officer e Gary Butler altro responsabile commerciali della compagnia aerea Ryanair, alla presenza del direttore generale di Airgest, Michele Bufo.

“Un incontro positivo che porterà risultati – ha affermato il presidente di Airgest Salvatore Ombra – Ryanair vuole nuovamente scommettere su Trapani Birgi. Per oltre un’ora, abbiamo discusso di diversi temi e opportunità su ciò che loro possono fare per noi e noi per loro. Nella Winter 2020 ci saranno nuove rotte e con buone probabilità anche per la Summer Ryanair ne proporrà altre rispetto a quelle già annunciate”.

I collegamenti di Ryanair e tutte le rotte attuali dello scalo trapanese Le rotte già programmate dal vettore aereo irlandese sono, a far data dal 29 marzo 2020, il Trapani/Bergamo ogni mercoledì, giovedì, sabato e domenica; il Trapani/Bologna con frequenza giornaliera da lunedì a domenica; il Trapani/Praga con frequenze ancora da definire.

Rimangono confermati i voli già operativi dallo scalo di Trapani Birgi, con Alitalia il Trapani/Roma con frequenza giornaliera, sempre con Alitalia, il Trapani/Milano con frequenza giornaliera; con DAT, in seno alla Continuità territoriale, il Trapani/Pantelleria con due voli al giorno, e frequenza giornaliera.

E, ancora con HelloFly il Trapani/Napoli il venerdì e il lunedì. Infine Blue Air opererà il Trapani/Torino a far data dal 17 giugno 2020.