L’incidente mortale nel Trapanese

Un morto nell’incidente avvenuto nella notte nel Trapanese scaturito dalla fuga di un’auto da un controllo di polizia. A perdere la vita un giovane che si trovava nell’auto che come un proiettile è andata schiantarsi contro un muro.

Dove è accaduto

Incidente mortale, nella notte, alla periferia di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Il bilancio è di un morto e due feriti. Un’auto con tre giovani a bordo non si è fermata a un posto di blocco della polizia tra le vie Salemi e della Pace. La vettura ha finito la sua fuga schiantandosi contro un muro.

Il mezzo accartocciato

Per l’impatto causato dalla folle corsa scaturita dalla fuga l’auto si è accartocciata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i tre ragazzi dall’abitacolo. Uno di loro, di 20 anni, era già morto. Gli altri due feriti sono stati trasportati al vicino ospedale. La Procura di Marsala ha aperto un’inchiesta.

A Valderice un altro morto sulle strade

Le strade del Trapanese tornano quindi di nuovo ad insanguinarsi a distanza di pochi giorni. Lo scorso 11 febbraio si verificò un altro incidente mortale a Valderice . Nello scontro tra una moto Ape e un’autovettura è morto Antonino Franco di 72 anni. La moto Ape è andata distrutta. Per Franco non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte del guidatore. Nel luogo dell’incidente mortale anche i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto tra Napola e Crocci, nei pressi del ristorante Miramonti.

Altro incidente tragico nel Messinese

Appena 24 ore prima altra vittima della strada nel Messinese a causa di un altro incidente mortale. Una donna di 58 anni è morta. Una Ford Fiesta giunta in via Nazionale di Giammoro ha investito il pedone. La donna è morta in ambulanza mentre stava per essere trasportata in ospedale. L’automobilista non si sarebbe neanche fermato a prestare soccorso. L’allerta alla centrale del 118 era partita in serata. Una donna priva di sensi segnalata riversa sul ciglio della strada, incosciente. Sono accorsi mezzi e personale sanitario, oltre ai carabinieri della radiomobile e della stazione di Pace del Mela. I sanitari hanno cercato di stabilizzare la vittima ma purtroppo non ce l’ha fatta. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto ed è deceduta. I carabinieri sono sulle tracce dell’auto pirata.

Muoiono madre e figlio nel Catanese

Appena qualche altro giorno prima altro gravissimo incidente dall’esito mortale in Sicilia. E’ accaduto lungo la statale 120 nei pressi di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, dove hanno perso la vita madre e figlio di 40 e 20 anni. Sono morti nello scontro fra la loro auto e un’altra vettura all’altezza di contrada San Gerardo, nel comune alle falde dell’Etna. Le vittime, di Piedimonte Etneo, secondo quanto ricostruito, viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrata con una Golf. Dopo l’impatto, violentissimo, la Fiat ha preso fuoco.

Like this: Like Loading...