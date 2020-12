Oltre 80 chilogrammi di fuochi pirotecnici sono stati sequestrati dai carabinieri a Salemi (Tp). Per omessa denuncia, fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente è stato denunciato un uomo di 32 anni (D.S.). I militari dell’Arma, durante una perquisizione

domiciliare, hanno trovato, nel ripostiglio al piano terra, circa 65 chili di fuochi pirotecnici di categoria F2 e 17 chili di F1 e T1.

Il materiale pirotecnico era detenuto in assenza di titolo autorizzativo, senza alcuna cautela nella custodia e in quantità superiore a quanto previsto delle disposizioni di legge che impongono un preciso limite alle quantità da detenere.

Il materiale sequestrato, il cui valore ammonta a circa cinquemila euro, era custodito in locali non idonei e quindi costituivano “pericolo per l’incolumità personale, familiare e pubblica, data la presenza nella zona di altre abitazioni”.

Sequestri in diverse province. A Catania, stamattna, nella zona del mercato di piazza Carlo Alberto sono stati sequestrati artifici pirotecnici di varia tipologia, F1, F2, F3 comprendenti tubi e petardi, per un peso complessivo di circa 18 kg. .