L'uomo è stato portato in carcere

Nei giorni scorsi, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di Mazara del Vallo (TP), ha arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un giovane mazarese, Salvatore Tumbiolo.

All’interno del quartiere di “Mazara due” già nei giorni scorsi, gli investigatori avevano “puntato” l’uomo e la palazzina in cui risiedeva. Gli agenti del Commissariato sono riusciti ad appostarsi in zona e ad osservare attentamente l’attività illecita messa in piedi dal giovane che, peraltro, si trovava ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Intorno alle 10.30 del mattino, i poliziotti sono entrati nell’abitazione, sorprendendo l’uomo prima che avesse il tempo di liberarsi dello stupefacente E’ stato sequestrato un sacchetto contenente 130 grammi di marijuana e tutto l’occorrente per il confezionamento e la vendita della sostanza, dalla quale si stima che l’arrestato avrebbe ricavato una somma di 2000 euro.

Come da disposizioni impartite dal Pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, l’uomo è stato portato in carcere.