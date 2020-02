L'area è stata sequestrata

I Carabinieri di Locogrande (Tp) hanno denunciato in stato di libertà due persone per i reati di abbandono di veicoli fuori uso e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I due uomini, di 65 e 43 anni, avevano messo su una’attività di gestione di rifiuti pericolosi abusiva. In particolare avevano stoccato alcune autovetture incidentate ed in parte “cannibalizzate”. L’area è stata sottoposta a sequestro penale.