La viceministro alle Infrastrutture Teresa Bellanova in visita in provincia di Trapani per alcuni incontri istituzionali. Oggi il vertice con il presidente di Airgest Salvatore Ombra, presso lo scalo Vincenzo Florio di Trapani-Birgi. Ieri la senatrice ha anche visitato Palermo.

La visita al Vincenzo Florio

“Due anni fa avevamo fatto un giro e ci aveva sconfortato la desolazione dei luoghi. Passeggeri zero, un deserto. Ci siamo tornati oggi con Teresa Bellanova all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi. Ad accoglierci il presidente di Airgest Salvatore Ombra che ci dà subito una bella notizia. Numeri che inorgogliscono Italia Viva”. Così il presidente dei senatori d’Italia Viva che stamattina si è recato con la viceministro delle Infrastrutture allo scalo trapanese.

Il tema delle tariffe sociali

“Con il nostro emendamento – ha aggiunto – che è passato in Senato, a prima firma Renzi, quella mia e quella della senatrice Valeria Sudano, le tariffe sociali, da e verso la Sicilia, hanno dato oltre a fare risparmiare i cittadini, una spinta in più a uno scalo che è un gioiellino e che, con la continuità territoriale, che entrerà a regime nei prossimi anni, e con la fine di questa maledetta pandemia, potrà essere protagonista nel sistema dei trasporti in Sicilia. Queste sono le battaglie per cui vale la pena impegnarsi”.

La giornata del viceministro nel Trapanese

A seguire presso il Comune di Marsala Bellanova affronterà le criticità del trasporto marittimo passeggeri alla presenza di armatori del settore presso il Complesso Monumentale San Pietro a Marsala, tenendo conto di tutte le norme per il distanziamento sociale previste per il contrasto al Covid-19, Teresa Bellanova incontrerà i sindaci della Provincia per parlare di “Infrastrutture e Trasporti nella provincia di Trapani” con particolare riferimento al progetto sulla metropolitana di superficie. La visita terminerà ad Alcamo con un incontro riservato di partito alla presenza di un solo rappresentante per comitato della provincia di Trapani.