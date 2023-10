Accartocciata l’auto di un azienda di telecomunicazioni

Con l’auto tampona un Tir sull’autostrada nel Trapanese, in gravissime condizioni un automobilista di 61 anni. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo lotta tra la vita e la morte. Si sospettano gravi lesioni ad organi interni. L’auto che stava guidando si è letteralmente accartocciata sul suo corpo.

L’impatto

Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A29 dir “Alcamo-Trapani”. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Alcamo all’altezza del km 5,100. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione. Ad avere la peggio il conducente dell’auto, una Fiat Panda intestata all’azienda Sirti, ditta di telecomunicazione che svolge lavori per conto di Enel E-distribuzione.

La dinamica

Le due auto stavano percorrendo la carreggiata in direzione Alcamo. Un chilometro dopo lo svincolo di Segesta, all’altezza del ponte, l’utilitaria avrebbe con estrema violenza tamponato il Tir. Immediati sono scattati i soccorsi. Unico ferito il conducente della Panda, illeso invece l’autista del mezzo pesante. Sul posto ambulanza del 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Presenti anche operai dell’Anas che saranno impegnati a sgombrare l’arteria per poter permettere il ripristino della circolazione.

Altro mortale sulla A29 a luglio

Nel luglio scorso la provincia Trapanese ha pianto l’ennesima vittima della strada, conseguenza di un terribile incidente avvenuto sempre sulla A29. A perdere la vita Cosimo Accardi, 46 anni, alcamese, commerciante. Gestiva con la famiglia una rivendita e officina di biciclette. Lo schianto avvenne all’altezza dello svincolo di Gallitello. L’auto, per cause in via di accertamento, uscì fuori strada e si andò a schiantare contro il guardrail. Inutili i soccorsi: l’uomo perse la vita sul colpo. Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale della sottosezione di Alcamo, Accardi prese in pieno il guardrail spartitraffico. La barriera metallica sfondò l’abitacolo e colpì l’uomo al torace, non dandogli scampo.

Altro incidente mortale nel Trapanese

Un altro fatale sinistro nel Trapanese si era verificato sempre nel luglio scorso , a perdere la vita Giuseppe Angileri, 18 anni di Marsala. Il ragazzo, per cause in via di accertamento, uscì fuori strada e con l’auto si andò a schiantare contro un muretto. L’incidente si verificò in via Favara, nel centro urbano Marsalese. Angileri stava attraversando l’arteria quando all’improvviso ha perso il controllo della Volkswagen Polo che stava guidando. E’ finito dritto contro un muretto.

Like this: Like Loading...