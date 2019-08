il 3 agosto a Partanna

Cambia la location del concerto di Loredana Berté in programma il 3 agosto. Originariamente previsto a Selinunte, lo spettacolo è stato spostato al Teatro di Partanna (TP) in seguito a sopravvenuti problemi carattere logistico.

“L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Nicolò Catania – in considerazione dell’importanza dell’evento per il territorio e consapevole della collaborazione avviata con l’Ente parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, che annette anche la città di Partanna nella sua nuova riorganizzazione, al fine di evitare l’eventuale annullamento o rinvio del concerto, si è mostrata subito disponibile ad accogliere la richiesta degli organizzatori”. Così il primo cittadino di Partanna Nicolò Catania nel commentare il cambio di location per il concerto della versatile e nota interprete italiana, tappa siciliana del tour “Libertè”. “Il supporto fornito in questa occasione dalla direzione del Parco, sensibile alla promozione culturale del territorio, – conclude il sindaco – rientra in una coerente e dinamica collaborazione fra istituzioni con l’obiettivo di offrire ai residenti e ai tanti turisti che in queste settimane si trovano in vacanza nelle nostre zone una programmazione culturale, artistica e musicale certa e di qualità garantendo lo svolgimento degli eventi nelle date previste e secondo il calendario indicato”.

Gli organizzatori hanno voluto rassicurare chi aveva già acquistato il biglietto: “le due locations sono attigue ed i biglietti già acquistati rimarranno validi per il Teatro di Partanna”.