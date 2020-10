Nel centro storico della cittadina

Nicola Arini, bancario, 60 anni, è morto precipitando dal tetto della sua abitazione, in via XI Maggio, nel centro storico di Marsala. Pare che sia scivolato, mentre stava cercando di sostituire l’antenna della tv.

L’uomo è morto sul colpo. Vani, infatti, sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Indaga la polizia.

Purtroppo tragedie come queste si continuano a ripetere. Vittime sia addetti ai lavori che come in questo caso semplici privati cittadini.

L’ultima in ordine di tempo quella accaduta la scorsa estate a Sferracavallo, nel Palermitano: Salvatore Di Grazia di 52 anni stava riparando la sua antenna nell’abitazione in via Dammuso.

D’un tratto l’imprevisto. Mentre stava sistemando il cavo dell’impianto ha toccato un filo elettrico. Per lui non c’è stato nulla da fare.