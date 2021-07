Tornato operativo il servizio di linea inaugurato il 6 luglio scorso

Torna operativo il servizio di linea, che era stato temporaneamente sospeso, del traghetto sulla Mazara-Pantelleria. A darne conferma la società che copre la tratta, la Caronte & Tourist Isole Minori, evidenziando che è arrivata l’autorizzazione richiesta all’assessorato regionale alle Infrastrutture. Ad assicurare il collegamento – si legge in una nota diffusa in mattinata dalla compagnia – sarà la “Pietro Novelli”.

Per una settimana orari “eccezionali”

Eccezionalmente, soltanto per la settimana in corso, la nave effettuerà un viaggio da Mazara a Pantelleria venerdì 16 luglio, con partenza alle ore 9 e arrivo previsto nell’isola alle ore 13,30 (partenza da Pantelleria alle ore 15,30 con arrivo a Mazara alle 20). Dalla prossima settimana, e fino al rientro in servizio della nave “Sansovino”, le partenze della “Pietro Novelli” da Mazara saranno effettuate nelle giornate di martedì e giovedì secondo il calendario e gli orari originariamente annunciati.

Una breve sospensione subito superata

“La brevissima sospensione del collegamento appena inaugurato – ricorda Caronte & Tourist – è purtroppo stata una decisione imposta dalle rigide e ineludibili, ancorché legittime, prescrizioni assessoriali volte a garantire in ogni caso il servizio cosiddetto regionale. È comunque grazie alla concreta costante collaborazione con gli uffici dell’Amministrazione che si è riusciti a ripristinare immediatamente un servizio di linea al quale le comunità locali guardavano e guardano con comprensibile attenzione e speranza”.

Anticipati i tempi previsti di sospensione

La tratta era stata sospesa ieri ed era stato preannunciato che sarebbe stato così per una decina di giorni. Questo perché la linea è operata dalla “Pietro Novelli”, una delle navi di scorta della Siremar/Caronte & Tourist Isole Minori, resasi improvvisamente necessaria per sostituire la “Sansovino” interessata da un guasto meccanico che richiedeva per l’appunto poco più di una settimana di lavori manutentivi. Proprio l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità aveva d’altra parte specificato, in una nota del 16 giugno scorso, che la fattibilità del servizio sperimentale Mazara-Pantelleria non poteva avvenire “a scapito dell’esigenza di assicurare idonei mezzi di rispetto a salvaguardia della continuità e regolarità dei collegamenti oggetto della convenzione”, da considerare dunque prioritari.