Tanta paura

Una tromba d’aria si è abbattuta nel territorio della provincia di Trapani. La forza bruta del fenomeno atmosferico, sempre più frequente nel mar Mediterraneao, ha abbattuto anche muro.

Momenti di paura a Trascina di Selinunte

La tromba d’aria si è abbattuta nel pomeriggio sulla frazione di Triscina di Selinunte, nel territorio di Castelvetrano, nel Trapanese. Il violento vortice, creatosi in mare, ha toccato terra e ha interessato la zona centrale della frazione, abbattendo un muro di recinzione, pali dell’illuminazione pubblica e sradicando alberi.

Forte vento nel Trapanese

E’ da stanotte che sulla costa Selinuntina soffia un forte vento di Scirocco, ma soltanto qualche ora addietro si è registrato un rovescio delle condizioni meteo: tuoni e pioggia misti a sole.

Sempre più frequenti le trombe d’aria

Le trombe d’aria, come quella che ha attraversato oggi parte di Triscina, sono fenomeni meteorologici sempre più frequenti. Secondo i meteorologi nel quinquennio 2017-2021 si è passati da una frequenza bassa ad una moderata e dovrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi anni, fino a raggiungere una frequenza elevata nel 2050.

Per oggi allerta gialla della protezione civile

Ancora maltempo in Sicilia con precipitazioni. Prosegue la fase di tempo instabile sulle nostre regioni con un via vai di perturbazioni responsabili di rovesci e temporali alternati a schiarite e momenti asciutti. In particolare tra venerdì e sabato è atteso in sopraggiungere di un impulso fresco dall’Atlantico con nuovi fenomeni in particolare tra Campania, Calabria e ovest Sicilia mentre la risalita di un corpo nuvoloso dal Nord Africa porterà delle piogge in Sicilia centro orientale. Venti tesi di scirocco. Queste le indicazioni per la giornata di venerdì 30 settembre. Precipitazioni: Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Foto CastrelvetranoSelinunte.it