Nessun danno

Spettacolo nel mare dello Stretto di Messina dove questa mattina si è formata una tromba d’aria. L’affascinante fenomeno meteo si è sviluppato attorno alle 8 di questa mattina ed è stato immortalato da diverse persone che poi hanno pubblicato sui social le foto.

La tromba d’aria fotografata stamattina

Questa mattina nel Messinese, insieme alle prime gocce di pioggia, è arrivata la tromba d’aria sulle acque dello Stretto di Messina. È successo dopo le 8.00 di oggi, venerdì 8 luglio, di fronte a Gioia Tauro, sullo Stretto di Messina. Segno che la fase di maltempo si sta avvicinando alla Sicilia, come previsto dagli esperti meteo. La tromba d’aria comunque non avrebbe causato alcun danno.

Arriva il maltempo

Ma come sarà il tempo nelle prossime ore a Messina? Secondo 3B Meteo, per le prossime ore “sono previste nubi sparse e possibili temporali con temperature che scenderanno fino ai 23 gradi intorno alle 17:00, con l’umidità che toccherà l’85%. L’anticiclone africano, inizierà a indebolirsi a causa di una nuova perturbazione da Nord, portando locali rovesci o temporali a tratti intensi e un calo termico. Migliora dalla serata. Venti moderati settentrionali. Ionio da poco mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso”.

Trombe d’aria sempre meno rare

Nel marzo scorso in provincia di Palermo è stata avvista un’altra tromba d’aria. Un impatto visivo davvero tremendo per chi questa mattina si è affacciato da casa ed ha visto questo fenomeno tra Isola delle Femmine e la borgata marinara palermitana di Sferracavallo.

Impatto pauroso

Davvero pauroso l’effetto visivo di questo “colosso” che si erge all’orizzonte e che è capace anche di spazzare intere città, come è accaduto in paesi tropicali. E recentemente anche in Sicilia. Stando a quanto sostengono gli esperti, questa tromba d’aria avvistata nelle coste del palermitano sarebbe frutto dell’arrivo dell’aria gelida dalla Russia. Comunque si parla al momento di “debole intensità” ed al momento non ci sono segnalazioni di danni.

La Sicilia segnata da questi eventi

Nel novembre scorso una tromba d’aria fece la sua comparsa in Sicilia lasciando purtroppo danni e tragedie. Il fenomeno meteorologico ha provocato la morte di un uomo di 53 anni a Modica, nel ragusano. L’uomo uscito da casa sarebbe stato colpito in pieno dal violento vortice. La tromba d’aria dello scorso novembre interessò anche la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso, vicino il rifornimento Lukoil. Fu anche chiusa la strada provinciale 7, che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi, dopo che il materiale di copertura volò dai tetti di alcune botteghe e finì sulla strada.