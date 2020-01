Nuova e moderna apparecchiatura per l’esecuzione della Tac per l’ospedale ‘S. Vito e S.Spirito’ di Alcamo. Lo strumento di ultima generazione, una Siemens Healthcare, modello Somatom a 64 slices, acquistato tramite la centrale di acquisti del Ministero del Bilancio Consip, consentirà un’altissima qualità dell’immagine diagnostica che permette di visualizzare i dettagli anatomici più piccoli e la possibilità di eseguire esami specialistici in tempi brevi contenendo al massimo la dose di radiazioni erogata al paziente.

“La nuova dotazione tecnologica va a potenziare l’attività, consentendo di effettuare nel reparto di Radiologia del presidio ospedaliero di Alcamo diagnosi e cure sempre più qualificate”, ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani. Durante i lavori di installazione del macchinario, che richiedono l’adeguamento edile ed impiantistico dei locali ed il potenziamento della schermatura anti X in piombo, a partire da domani sino a metà febbraio, gli esami saranno effettuati nella struttura d’appoggio accreditata Centro di Radiologia Medica di Alcamo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20.

Altra novità sempre nel campo sanitario. Sabina Ficili, 52 anni, di Scicli, è il nuovo primario dell’unità di Cardiologia dell‘ospedale ‘Maggiore’ di Modica. Proviene dall’ospedale San Filippo Neri di Roma. Laureatasi in Medicina e Chirurgia col massimo dei voti e la lode all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha conseguito la specializzazione in cardiologia nel 1997 e si è specializzata negli anni divenendo una esperta in elettrofisiologia ed elettrostimolazione. Tra il 1996 e il 2009 ha acquisito una rilevante esperienza all’estero: al Mayo Clinic’s Division of Cardiovascular Diseases; nel laboratorio di elettrofisiologia del Dipartimento del’Hopital Europèen Georges-Pompidou e nel laboratorio di elettrofisiologia dell’ospedale Haut-Lèveque CHU di Bordeaux in Francia. Al suo attivo una notevole esperienza nella diagnostica per ‘imaging’ nel campo delle aritmie, per la definizione anatomica dei sub strati aritmici integrando le varie tecniche (ecocardiografia trans-toracica, ecocardiografia trans-esofagea da stress farmacologico, ecografia intracardiaca, RMN).