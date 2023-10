I carabinieri lo hanno riconosciuto

Fa irruzione in una villa per rubare una bicicletta, arrestato un 24enne nel Trapanese con precedenti. Sono stati i carabinieri della stazione di Valderice a rintracciarlo dopo un’indagine lampo. Lo hanno riconosciuto grazie alla testimonianza di alcune persone che avevano visto fuggire l’uomo con la bici appena rubata.

Le ricerche e l’immediato riscontro

I carabinieri chiamati ad intervenire nella frazione di Bonagia per un furto in abitazione di una bicicletta. Hanno raccolto sul posto le prime informazioni in base alle quali un giovane aveva poco prima scavalcato il muro di cinta dell’abitazione. Poi era fuggito a bordo di una bici da donna. In possesso di una dettagliata descrizione della bici e del fuggitivo i militari dell’Arma si sono messi alla ricerca. Ed i risultati sono subito arrivati quando è stato rintracciato poco dopo il 24enne, con precedenti, a bordo della due ruote.

Dietro aveva arnesi da scasso

Fermato e sottoposto a perquisizione, il giovane veniva anche trovato in possesso di strumenti ed arnesi utili allo scasso. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Al 25enne, a seguito del giudizio direttissimo, convalidato l’arresto. E’ stato poi sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel territorio di Valderice con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne. La bicicletta recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

Due denunce nel Palermitano

Le bici restano sicuramente uno degli oggetti più ambiti dai ladri e lo confermano le tante operazioni e le denunce di furti similari. Appena ieri i carabinieri della stazione di Marino, nel Palermitano, hanno denunciato a piede libero alla Procura due palermitani di 58 e 28 anni, rispettivamente padre e figlio. Sono sospettati di aver rubato una bicicletta mountain bike, del valore di circa 7 mila euro, che uno dei partecipanti alla 18^ edizione del Granfondo di Marineo aveva temporaneamente lasciato dentro la propria autovettura parcheggiata.

