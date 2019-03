Domani nella sede di Sicindustria

Fare un “Focus vini Sicilia” è l’obiettivo dell’inconto che si terrà a Trapani nella sede di Sicindustria. Domani mattina si riuniranno in un workshop, organizzato da ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, gli imprenditori del vino siciliano. L’incontro rientra nell’ambito del Piano Export Sud 2 e in collaborazione con Sicindustria/Een.

Obiettivo del seminario, destinato a piccole e medie imprese, cooperative, start-up, consorzi e reti di impresa delle Regioni cosiddette meno sviluppate, è quello di fornire alle aziende informazioni sui trend di consumo dei mercati cinese e canadese grazie a collegamenti in streaming con gli uffici ICE di Pechino e di Montreal, ma anche analizzare altri mercati di sbocco rilevanti per il prodotto siciliano e capire come affrontarli in maniera vincente.

Marco Bertagni, esperto del settore vinicolo, iscritto alla Faculty ICE, modererà la giornata e fornirà strumenti utili per confrontarsi al meglio con i mercati internazionali. Il Focus prevede anche la testimonianza di Roberta Urso, delegata regionale dell’associazione Donne del vino, e di Lilly Ferro Fazio, export director di Fazio Wines.