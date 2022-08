I due casi accertati nella provincia Trapanese

Violenze a madre ed ex compagna, scattano una denuncia e una misura cautelare per due uomini della provincia Trapanese accusati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. In un caso i carabinieri hanno appurato le continue violenze di un giovane nei confronti della madre, costretta a chiedere aiuto ai carabinieri perché impaurita anche per la propria incolumità fisica. Il culmine quando in uno scatto d’ira avrebbe devastato la casa in cui abitava la donna e le avrebbe anche usato violenza fisica. In un altro caso invece sarebbero stati accertati degli abusi nei confronti di una donna, ex compagna del presunto orco violento.

La madre vittima del figlio

Ad operare in questo caso sono stati i carabinieri della stazione di Castelvetrano i quali hanno proceduto nei confronti di un castelvetranese di 29 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente. I militari hanno documentato, in poco tempo, diversi episodi di violenza che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti della donna che, letteralmente sfiancata dalle continue violenze, ha deciso di rivolgersi al comandante di stazione per chiedere aiuto.

L’ultimo grave episodio

La svolta investigativa si è avuta con l’ultima aggressione quando il 29enne avrebbe strattonato e fatto cadere a terra la madre, e non contento le ha anche devastato l’appartamento. Il motivo scatenante della violenza è stato dovuto al fatto che la vittima si sarebbe rifiutata di dare i soldi e le chiavi della macchina al figlio. Per questa serie di contestazioni il 29enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Altra violenza nel Marsalese

Nel territorio di Marsala invece i carabinieri della stazione di San Filippo, in esecuzione di un ordine di applicazione di misura cautelare, hanno sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa un marsalese di 41 anni. Quest’ultimo, a seguito di una certosina attività di indagine scattata per i continui episodi di minacce e molestie, avrebbe usato violenza nei confronti dell’ ex compagna.