Aveva 71 anni

E’ deceduto a seguito di una caduta dal terrazzo della sua abitazione, nel cortile di Piano Sanzo, ad Agrigento. Angelo Castellana, 71 anni, medico in pensione conosciuto nella comunità agrigentina, secondo le prime ricostruzioni stava potando alcune siepi quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio. E’ precipitato da un’altezza di quasi dieci metri. Nonostante l’immediato intervento dei carabinieri e degli operatori del 118, per il medico non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Lo shock

Angelo Castellana era un professionista molto stimato nella città dei templi. Per anni ha ricoperto il ruolo dirigenziale di medicina legale e fiscale dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione dei colleghi e dei pazienti. L’episodio ha suscitato lo shock e l’incredulità tra i residenti.

“Un gran Signore, nobile di animo, sensibile, professionale, rispettoso, simpatico a tutti, amico di tanti – ha ricordato un utente – Dottore Castellana mi stai facendo soffrire tanto, tanto, questa sera. Notizia terribile, grande dolore. Riposa in pace persona meravigliosa”.

Diversi i messaggi di cordoglio rivolti ad Angelo Castellana: “Grandissimo collega con cui ho avuto il piacere di collaborare, persona di grande spessore dedito al lavoro ed alla famiglia. Mi dispiace tantissimo per le prematuramente scomparsa. RIP”.

Il cordoglio

La notizia ha scosso profondamente amici, colleghi, pazienti che ricordano il dottor Castellana come una persona di grande valore umano e professionale. “Grande persona per bene, garbato e rispettoso come pochissimi, questo sarà il mio ricordo di lui” – ha scritto un ex paziente -. Le parole di affetto e stima si sono moltiplicate sui social media, dove numerosi messaggi di condoglianze sono stati indirizzati alla famiglia del medico. Un altro conoscente ha scritto: “Mi dispiace tantissimo, era una persona gentile e garbata. Ho avuto modo di conoscerlo”.

Un compagno di classe ha commentato: “Oddio, da non crederci! Ci avevo parlato qualche tempo fa, mi dispiace tantissimo, condoglianze alla famiglia”.

