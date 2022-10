Si rischia una tragedia

Due barconi con circa 1400 persone a bordo si troverebbero tra le zone di ricerca e soccorso di Malta e Italia. L’allarme è stato lanciato da Alarm Phone che si è messa in contatto con alcune persone che si trovano nelle imbarcazioni. Ci sarebbero delle persone che hanno perso la vita. Si tratterebbe di una situazione di estrema emergenza secondo l’organizzazione.

I barconi partiti dalla Libia in difficoltà

“Abbiamo appena parlato con loro: ci sarebbero due barconi che sono partiti insieme da Tobruk, in Libia. Ci è stato detto che uno trasporta circa 700 migranti, il secondo circa 650″. Secondo quanto riferito ad Alarm Phone, una persona è morta e i motori non funzionano più. Secondo l’organizzazione, “È necessaria una grande operazione di salvataggio”.

Il messaggio su Twitter

“@alarm_phone segnala ~400 persone in pericolo di vita! Si trovano in zona #SAR italiana. Sono in fuga dalla Libia, in mare da quattro giorni e sta entrando acqua nell’imbarcazione. Le Autorità sono informate, devono intervenire ora!”. Questo si legge sul profilo Twitter di Alarm Phone.

Tanti i salvataggi in mare di Humanity1

Terzo soccorso per la Humanity1. L’equipaggio della nave ong ha salvato 22 migranti che erano su un gommone in pericolo. Poche ore prima aveva soccorso 113 persone. Ora sono 180 persone al sicuro sull’unità di Sos Humanity.

Scatta intanto il terzo soccorso per la Humanity1. L’equipaggio della nave ong ha salvato 22 migranti che erano su un gommone in pericolo. Poche ore prima aveva soccorso 113 persone. Ora sono 180 persone al sicuro sull’unità di Sos Humanity.

Quattro cadaveri recuperati al largo di Lampedusa

Nella giornata di ieri sono stati ripescati, a diverse miglia dalla costa di Lampedusa, i cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, di due uomini e due donne. Le ricerche dei quattro dispersi della notte scorsa, dopo che è affondato a 24 miglia da Lampedusa un barchino con una trentina di migranti a bordo e del cadavere della neonata finita in acqua quando sabato pomeriggio un’imbarcazione s’è ribaltata nei pressi dell’isolotto di Lampione, hanno permesso agli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza di ritrovare i quattro corpi senza vita.