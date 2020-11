Non si fermano gli arrivi

Proseguono gli imbarchi dei migranti sulla nave quarantena a Lampedusa (AG) mentre nell’hotspot dell’isola siciliana ne restano circa un migliaio. Sono 216 i migranti, di varie nazionalità, che sono stati imbarcati ieri quando le operazioni si sono concluse a tarda sera sulla nave quarantena Rhapsody a Lampedusa che già ospitava 434 persone imbarcate nelle due giornate precedenti. Oggi verrà portato sulla nave qualche altro piccolo gruppo di ospiti dell’hotspot e poi si passerà agli imbarchi sulla nave quarantena Suprema che è già in rada sempre a Lampedusa da un paio di giorni. Nell’hotspot di contrada Imbriacola, che si sta cercando di svuotare, all’alba, sono presenti 667 migranti risultati negativi al Covid, 34 persone positive al virus e 304 persone ancora da sottoporre a tampone. Il totale degli ospiti era dunque di 1.005. La polizia Scientifica, ieri sera, era riuscita a fotosegnalare 300 ospiti.

“Questa notte 119 migranti, tra cui donne e bambini, sono stati intercettati e riportati in Libia dalla Guardia costiera”. Lo scrive l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia su Twitter aggiungendo che “mentre il personale dell’Oim era al punto di sbarco per fornire assistenza di emergenza, ribadiamo che la Libia non può essere considerata un porto sicuro“. “Finora quest’anno oltre 10.000 uomini, donne e bambini che hanno tentato di fuggire dal Paese, sono stati rimpatriati andando incontro a detenzione, sfruttamento e abusi”, ha twittato in riferimento a quest’ultimo episodio la portavoce di Iom-Un Migration Safa Msehli.

Intanto l’hotspot di Lampedusa – l’isola siciliana è uno dei principali porti di attracco per i migranti – è al collasso. Soltanto nella giornata di ieri, riferisce AdnKronos, sono sbarcati altro 249 migranti, successivamente trasferiti al centro di contrada Imbriacola.

Sempre domenica, un piccolo natante con a bordo 17 persone è stato intercettato e raggiunto dagli uomini della Guardia di finanza, che hanno provveduto ad accompagnarli all’hotspot di Lampedusa, che – ad oggi – ospita più di 1.260 persone. La ha una capienza massima di 192 posti.