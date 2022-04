lo comunica l'asp di siracusa

Il Gip del Tribunale di Agrigento ha disposto l’archiviazione del procedimento giudiziario nei confronti di Salvatore Lucio Ficarra, ex direttore generale dell’Asp di Agrigento. Lo comunica l’Asp di Siracusa, in una nota diffusa alle redazioni giornalistiche.

L’esposto per una nomina

Secondo quanto indicato nel documento dell’azienda sanitaria siracusana, l’inchiesta della Procura di Agrigento, che ha sollecitato l’archiviazione, è nata dopo un esposto di un sindacato locale, risalente al 2019, in merito alla nomina del Responsabile SPP. Secondo i magistrati non sono emerse delle irregolarità nel conferimento dell’incarico, “facendo seguito alla sentenza di assoluzione della Corte dei Conti dando atto che l’operato della Direzione generale era stato rispettoso dei regolamenti e delle leggi vigenti” si legge nel comunicato dell’Asp di Siracusa.

“Risarcimento dei danni”

“Il dottore Ficarra ha già proposto azione civile di risarcimento danni per altre false accuse ed ha già dato mandato per iniziare una ulteriore richiesta risarcitoria nei confronti del sindacato denunciante” si legge ancora nel comunicato.

“Ho comunque provveduto a presentare querela nei confronti del sindacalista – aggiunge il dottore Ficarra – che more solito ha avviato tutte queste denunce, a seguito della quale è stato rinviato a giudizio ed è in corso il processo giudiziario mentre, puntualmente, lo stesso si prodiga a fare trapelare notizie ad orologeria. Già in precedenza, contro altre affermazioni non vere, avevo presentato querela nei confronti di un dirigente della FIALS il quale è stato rinviato a giudizio e per il quale il processo è pendente”.