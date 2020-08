Gaffe social e non soltanto per Michelle Hunziker. La popolare showgirl, in vacanza in Sicilia insieme alla figlia Aurora Ramazzotti, sale sulla marna di Scaladei Turchi e posta su istagram la foto mentre chiacciera conla figlia sulla scogliera bianca. ma adesso rischia una denuncia e una pesante multa perchè la marna di scala dei turchi èp sotto sequestro per decisione del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio a tutela delle scogliera danneggiata piàù volte. Una gaffe che potrebbe costare molto cara a madre e figlia che già su istagram viene attacata dagli ambienmtalisti e da tanti siciliani.

La conduttrice di Striscia la Notizia ha pubblicato su Instagram lo scatto che la ritrae sulla marna della Scala dei Turchi, a Realmonte, nell’Agrigentino, accompagnato da una breve frase “chiacchiere fra madre e figlia in un postov eramente surreale” aggiungendo poi fra parentesi una sorta di giustificaizone per quella foto “(fuori dalla zona protetta ovviamente)”. Ma la foto sembra scattata, invece, in un’area posta sotto sequestro da mesi e dove l’accesso al pubblico è interdetto. Nei mesi scorsi decine di persone sono state denunciate per esserci salite, aver tentato la scalata o aver piazzato tovaglie e ombrelloni.

la foto della Hunzingher è stata subito segnala alle autorità. La Capitaneria di Porto, avrebbe accertato l’Adnkronos, ha avviato degli accertamenti e aperto un fascicolo.

Anche il presidente dell’associazione ‘Mareamico’ Claudio Lombardo pensa che la Hunziker abbia commesso un illecito. “E’ chiaro che tutta l’area è sotto sequestro”, dice sempre all’Adnkronos.

Quest’anno le polemiche per le azioni dei turisti nell’agrigentino sembrabno destinate a nonf inire mai dopo il caso dello ‘sfregio’ alla statua di Camilleri da parte di una turista che si è fatta fotografare a cavalcioni sul bronzo.