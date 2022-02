Si era “rifugiata” a casa di un amico a Catania

Dopo qualche ora dalla denuncia di scomparsa è stata ritrovata Eleonora Falcone, la 22enne di Canicattì che da poco più di 24 ore aveva fatto perdere le sue tracce. A confermare il ritrovamento il sindaco della cittadina dell’agrigentino, Vincenzo Corbo, che aveva dato una mano d’aiuto alla famiglia attivandosi in prima linea e lanciando vari appelli attraverso i social. Al primo cittadino è stata a sua volta data notizia del ritrovamento dal maggiore dei carabinieri, Luigi Pacifico, comandante della compagnia di Canicattì.

E’ a casa di un amico

La ragazza, allontanatasi volontariamente da casa, si trova attualmente in provincia di Catania nell’abitazione di un amico. Qui è stata rintracciata dai carabinieri che l’hanno ininterrottamente cercata sin da ieri, giorno in cui la famiglia aveva sporto denuncia. E’ stato anche garantito che si trova in “ottime condizioni di salute”.

In contatto con i carabinieri

Eleonora ha avuto un colloquio con i carabinieri che sono subito giunti nell’abitazione in cui si trova la giovane. Stando alle prime indiscrezioni non si esclude che la ragazza possa voler fare ritorno quanto prima alla sua abitazione. “Il sindaco Vincenzo Corbo e tutta l’amministrazione comunale – si legge in una nota del Comune di Canicattì – si congratulano con l’Arma per il brillante esito dell’operazione”.