Va al Comune di Santa Margherita Belice (Agrigento) in preda della disperazione e del bisogno di lavorare, e chiede, con veemenza, una occupazione.

All’esitazione e forse anche titubanza del funzionario, perché trovare un lavoro non è semplicissimo, il cinquantunenne è andato su tutte le furie ed ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente, minacciandolo anche di morte, il funzionario.

Sono stati chiamati i carabinieri che hanno rintracciato il cinquantunenne nella sua abitazione. Ma neanche dinanzi ai carabinieri l’uomo s’è calmato.

Perché avrebbe iniziato a minacciare di morte anche i militari. E lo avrebbe fatto con in mano un coltellaccio da cucina. Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori sono riusciti a trovare una scacciacani con diversi colpi a salve. Il cinquantunenne, alla fine, è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Un uomo arrestato a Floridia

E’ in carcere Sergio Valenti, 49 anni, residente a Floridia, nel Siracusano, che ha subito ben tre arresti nello spazio di 24 ore. Tutto è iniziato al mattino quando il disoccupato, con precedenti penali, si è presentato al cospetto del sindaco di Floridia, Marco Carianni, per chiedere un lavoro ma di fronte all’impossibilità immediata di un impiego è andato in escandescenze, aggredendo verbalmente il primo cittadino e poi un impiegato del Comune che si trovava nelle vicinanze.

Poco dopo si sono presentati i carabinieri della tenenza di Floridia ma l’uomo, invece di calmarsi, si sarebbe agitato di più e così si sarebbe scagliato contro i militari che lo hanno bloccato e tratto in arresto con l’accusa di violenza, resistenza, lesioni, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.

La Procura lo ha posto ai domiciliari ma il 49enne non ci avrebbe dato molto peso, infatti nel corso di un controllo i carabinieri lo hanno rintracciato per strada e secondo quanto indicato dalle forze dell’ordine stava per spacciare droga.

Dopo averlo bloccato e perquisito, i militari hanno rinvenuto nove dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 10 grammi, che nascondeva negli slip. E’ stato arrestato per evasione e spaccio di sostanza stupefacente ed ancora una volta gli sono stati concessi i domiciliari.

“La vicenda ha però trovato finalmente la sua conclusione solo nella tarda serata del medesimo giorno, quando l’uomo ha deciso di evadere nuovamente dagli arresti domiciliari per andare a fare una passeggiata in centro, dove è stato immancabilmente ancora sorpreso dai carabinieri impegnati in un posto di controllo e che quando lo hanno visto transitare quasi non credevano ai loro occhi per la tanta pervicacia” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Arrestato per la terza volta in poche ore, terminati gli accertamenti, l’uomo è stato, questa volta, accompagnato dai militari nel carcere Cavadonna di Siracusa.