Lunedì riaprono le scuole in Sicilia ma non a Porto Empedocle

Raddoppiati i positivi in poche ore

Rinviata a mercoledì la decisione sulla ripartenza in presenza

Sei operatori scolastici positivi, di questi due comunicati nelle ultime 24 ore. Slitta così a Porto Empedocle la riapertura delle scuole dell’Istituto Comprensivo “R. Livatino”, “G. Falcone” e “Vivaldi”. Gli operatori sono stati posti tutti in isolamento.

Il sindaco

La sindaca Ida Carmina, di concerto con il referente Covid medico dell’Asp di Agrigento e con il Dirigente Scolastico, stanno provvedendo alla sanificazioni di tutti i locali dell’istituto.

Contagi raddoppiati

Ma non solo. Raddoppiati nel giro di poche ore i contagi. Infatti, ieri sera, alla sindaca le sono stati notificati altri 13 casi. Uno di questi, molto grave, con una polmonite bilaterale.

“Purtroppo – commenta la Carmina sui social – nelle ultime 24 ore c’è stato quasi un raddoppio dei casi. Eravamo scesi a 16 casi, ma nell’arco di 24 ore mi sono stati notificati ben 13 casi di positività, per cui siamo a 29 casi totali. Tra l’altro una di queste persone è ricoverata in ospedale, perché pare che abbia la polmonite bilaterale, quindi una situazione di particolare difficoltà”.

“Per quanto riguarda la riapertura delle scuole, lunedì torneranno in presenza i ragazzi della seconda e terza media inferiore, mentre i ragazzi delle scuole superiori torneranno lunedì 8 febbraio”.

“Ma nel pomeriggio di venerdì – continua la sindaca – sono stata contattata dal Preside e dal dottore Collura, referente Covid nelle scuole per l’intera provincia di Agrigento, che mi hanno dato la notizia che altri due componenti fra gli operatori scolastici, sono risultati positivi al coronavirus.

Sanificazione e rivalutazione mercoledì

“Quindi la prudenza utilizzata la scorsa settimana è stata efficace, perché come mi ha riferito il dottore Collura, dato che ci sono ben sei casi, si tratta di un cluster e avrebbero messo in isolamento tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “R. Livatino”, per cui bisogna procedere ad una nuova sanificazione dei plessi dell’istituto e altresì dare tempo al preside di provvedere con le sostituzioni. Lunedì e martedì procederemo con la sanificazione di tutti i plessi e attendo la conferma ufficiale da parte dell’Asp per poter procedere alla riapertura”.