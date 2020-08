si trova adesso in isolamento domiciliare

Una donna di Agrigento, tornata da una vacanza in Sardegna, è risultata positiva al Coronavirus. L’Asp ha già attivato tutte le attività di prevenzione e gli accertamenti sui suoi possibili contatti.

“La concittadina accusa alcuni sintomi tipici della malattia e si trova in isolamento domiciliare – ha spiegato il sindaco Lillo Firetto – Chiedo a tutti gli agrigentini di continuare a usare le precauzioni per evitare il contagio: mantenere il distanziamento sociale, evitare baci e abbracci, indossare la mascherina, lavare bene e spesso le mani, igienizzarle con il gel prima di entrare nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali. Rispettare queste poche regole significa avere rispetto per le persone più fragili e per gli anziani”.

Intanto sono tre i nuovi positivi a Palermo. Due giovani tornati da Malta si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Un terzo un turista belga asintomatico.

Avevano qualche sintomo e il tampone ha dato la conferma. I due sono in ospedale in osservazione. Anche in questo caso è stata eseguita la sanificazione del pronto soccorso come ormai da prassi. Un altro turista belga è stato trovato positivo dopo un controllo. Adesso è stato accompagnato all’hotel Covid al San Paolo Palace in quarantena.

Sono gli ultimi tre casi dopo che ieri nel solo capoluogo siciliano erano stati trovati altri 17 positivi.

Numeri in aumento che creano una certa apprensione tra il personale sanitario.

Il Covid19 ha purtroppo fatto la sua ‘apparizione’ anche all’ospedale Di Maria di Avola. Sono risultati positivi due pazienti e due operatori sanitari, sono tutti asintomatici.

Frattanto, sono risultati negativi i circa 100 tamponi eseguiti sulle persone che erano entrate in contatto con gli 11 giovani positivi rientrati da una vacanza a Malta. Ne dà notizia il Comune di Canicattini, il centro montano del Siracusano che ha rischiato, nelle settimane scorse, di trasformarsi in un focolaio di Covid19.