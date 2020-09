a breve l'imbarco degli ospiti dell'hotspot

La nave quarantena Rhapsody, che ieri aveva imbarcato 330 migranti a Porto Empedocle (Agrigento), è giunta a Lampedusa (Agrigento) ed ha attraccato a Cala Pisana dove verranno portati gli ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola e da dove comincerà l’imbarco. Ad essere trasferiti saranno quelli per i quali è già arrivato l’esito dei tamponi anti-Covid.

Intanto la nave Alan Kurdi si è allontanata da Lampedusa ed è già in acque internazionali.

Dopo 4 giorni di risposte negative allo sbarco di 125 persone, la Ong tedesca ha deciso di lasciare le acque italiane e di dirigersi verso il porto da cui è partita: Marsiglia.

Navigherà per giorni e proverà a sbarcare – l’arrivo è previsto per domenica tarda serata – i migranti in Francia.

“La tensostruttura di Porto Empedocle è stata riattivata temporaneamente per assicurare una zona di transito e riparo ai migranti in arrivo da Lampedusa e in attesa di essere accolti sulla nave quarantena Rhapsody, che è già al porto di Porto Empedocle, per il periodo di sorveglianza sanitaria”. Lo hanno reso noto ieri dalla Prefettura di Agrigento. “Tutti coloro che sono all’interno della tensostruttura saranno tempestivamente trasferiti a bordo della nave quarantena”, hanno garantito dalla Prefettura.

Il sindaco Ida Carmina (M5S) reputa non comprensibile la scelta di fare sbarcare, dalla Rhapsody, proprio a Porto Empedocle i circa 500 migranti con il foglio di via obbligatorio dall’Italia entro 5 giorni.

“Porto Empedocle è una piccola realtà e non ha mezzi di collegamento – ha spiegato ieri il sindaco – . La nave era in rada di Palermo, poteva essere sbarcati proprio nel capoluogo i migranti dove avrebbero avuto tutti i mezzi di collegamento necessari per lasciare la Sicilia e l’Italia. Ho ricevuto tante chiamate di concittadini spaventati e allarmati nel vedere così tanti immigrati per strada. Se Porto Empedocle è lo specchio riflesso di Lampedusa perché questa città non ha avuto gli aiuti economici che hanno invece avuto le isole Pelagie?”.

E ancora: “Porto Empedocle ha una situazione socio-economica complicata: è un Comune in dissesto finanziario e non posso far fare lo straordinario, per il controllo del territorio, alla polizia municipale. A causa del Covid abbiamo avuto pesantissimi danni economici, la stagione turistica è stata pregiudicata. Non possiamo continuare a subire danni di immagine che si traducono in danni economici”.