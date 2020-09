“La tensostruttura di Porto Empedocle (Ag) è stata riattivata temporaneamente per assicurare una zona di transito e riparo ai migranti in arrivo da Lampedusa (Ag) e in attesa di essere accolti sulla nave quarantena Rhapsody, che è già al porto di Porto Empedocle, per il periodo di sorveglianza sanitaria”. Lo hanno reso noto dalla Prefettura di Agrigento. “Tutti coloro che sono all’interno della tensostruttura saranno tempestivamente trasferiti a bordo della nave quarantena” – hanno garantito dalla Prefettura – .

Il prefetto Michele Di Bari, a capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, mi ha appena garantito che la tensostruttura della Protezione civile verrà smantellata e che, stanotte, la nave quarantena Rhapsody ripartirà e lascerà Porto Empedocle (Ag)”, ha detto il sindaco Ida Carmina (M5S) che però reputa non comprensibile la scelta di fare sbarcare, dalla Rhapsody, proprio a Porto Empedocle i circa 500 migranti con il foglio di via obbligatorio dall’Italia entro 5 giorni.

“Porto Empedocle è una piccola realtà e non ha mezzi di collegamento – spiega – . La nave era in rada di Palermo, poteva essere sbarcati proprio nel capoluogo i migranti dove avrebbero avuto tutti i mezzi di collegamento necessari per lasciare la Sicilia e l’Italia. Ho ricevuto tante chiamate di concittadini spaventati e allarmati nel vedere così tanti immigrati per strada. Se Porto Empedocle è lo specchio riflesso di Lampedusa (Ag) perché questa città non ha avuto gli aiuti economici che hanno invece avuto le isole Pelagie?.

Porto Empedocle ha una situazione socio-economica complicata: è un Comune in dissesto finanziario e non posso far fare lo straordinario, per il controllo del territorio, alla polizia municipale. A causa del Covid abbiamo avuto pesantissimi danni economici, la stagione turistica è stata pregiudicata. Non possiamo continuare a subire danni di immagine che si traducono in danni economici”.

La tensostruttura della Protezione civile, allestita accanto alla banchina del porto e utilizzata come punto di raccolta dopo che i migranti vengono trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle, dovrebbe definitivamente essere smantellata.