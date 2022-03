L’iniziativa dell’azienda Tua di Agrigento

Per la festa delle donne in Sicilia si mettono in campo alcune iniziative. Ad Agrigento domani autobus gratis a tutte le donne, nel giorno in cui si celebra la giornata internazionale della donna. Tra oggi e domani invece le donne ricoverate in alcune residenze sanitarie di Palermo e provincia riceveranno i coloratissimi fiori delle gerbere.

Trasporto gratuito

Martedì 8 marzo le donne viaggeranno gratis a bordo degli autobus del servizio urbano di Agrigento. La Tua, l’azienda Trasporti Urbani Agrigento, ha scelto di partecipare attivamente alla “Giornata internazionale dei diritti della donna” offrendo alle proprie passeggere la possibilità di viaggiare senza pagare per tutta la giornata. “Questo gesto simbolico – dichiarano i vertici della Tua – è il nostro modo per aderire a una ricorrenza, importante e sempre attuale, nata per ricordare le lotte sociali e politiche che le donne hanno dovuto e continuano ancora oggi ad affrontare affinché la loro voce venga ascoltata”.

L’unione induista e la Confcommercio

“Facciamo fiorire la pace”. Questo lo slogan scelto quest’anno per la tradizionale iniziativa in occasione della festa della donna dell’8 marzo messa in campo dall’Unione Induista Italiana, in collaborazione con FederFiori-Confcommercio. Un arcobaleno di gerbere verrà recapitato tra oggi e domani alle donne ospitate nelle residenze sanitarie assistite insieme a un biglietto di auguri. “Un gesto delicato e quanto mai attuale – spiega Gioacchino Vitale, presidente di Federfiori Confcommercio Palermo -, considerato che ci stiamo lasciando alle spalle due anni di pandemia e ci ritroviamo in Europa con un conflitto in atto dalle gravissime conseguenze. Per noi fioristi, che per definizione utilizziamo il linguaggio romantico e sensibile dei fiori, il senso di questa iniziativa è quello di condividere un gesto di augurio insieme a chi soffre e spesso non può nemmeno contare sul sostegno degli affetti più cari”.

Un messaggio di solidarietà

Rosario Alfino, presidente di FederFiori, aggiunge: “Quest’anno più che mai vogliamo lanciare un messaggio di solidarietà, con la speranza che si possa arrivare presto a far fiorire la pace. Ringraziamo l’Unione Induista Italiana per aver voluto portare questo messaggio di pace ed allegria insieme”. La consegna delle gerbere avverrà nel rispetto delle normative anti Covid. I vasi con i fiori saranno recapitati all’esterno delle strutture agli operatori preposti che poi li recapiteranno alle ospiti.

Chi ha aderito

Hanno già aderito all’iniziativa le Rsa “Villa Primavera” di via Uditore, 25 a Palermo; via Bernardo Serio, 4 a Palermo; via Bernini, 28 a Palermo; contrada Pipitone a Polizzi Generosa; le Rsa “Il Tulipano” di Via Giovanni Bonanno, 74 a Palermo; Via Leonardo da Vinci, 30 a Palermo; la Casa di Riposo “Monsignor Cataldo Naro” di via Case Stazione, 36 ad Altofonte; la Rsa “Regina Mundi” di via Einaudi, 43 a Finale di Pollina; la Rsa “Buon Pastore” di via Riserva Reale, 7 a Palermo; la Rsa “SS. Salvatore” di via Altarello, 2/I a Palermo.