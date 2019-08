alcuni treni cancellati ed altri sostituiti con bus

Modifiche al programma di agosto di alcuni treni storici di Fondazione FS sulla ferrovia dei templi.

Una frana caduta sui binari in prossimità della stazione di Porto Empedocle rende infatti indisponibile l’infrastruttura ferroviaria.

I treni 96794/96795 e 96796/96797 di venerdì 16 e domenica 18 agosto sono cancellati; il treno 96720/96721 di sabato 17 agosto in partenza alle 16 da Agrigento centrale farà capolinea a Tempio di Vulcano, dove saranno organizzate le attività di Slow Food; il treno 96798/96799 in partenza alle 20.30 da Agrigento centrale, diretto a Porto Empedocle Centrale sarà sostituito con bus; i treni 96800/96801 di sabato 24 e sabato 31 agosto in partenza da Agrigento centrale alle 16 faranno capolinea a Tempio di Vulcano.

Invariato il programma degli eventi previsti al parco ferroviario di Porto Empedocle. I sistemi di vendita di Trenitalia saranno aggiornati con l’offerta di trasporto alternativa.

(foto di repertorio)