Rogo circoscritto dopo oltre tre ore, aperte indagini per incendio doloso

Due squadre di vigili del fuoco hanno domato il rogo dopo oltre tre ore

Il rogo è stato appiccato in più punti diversi

Carabinieri indagano per incendio doloso

Incendiata la discarica comunale di contrada Taccio Vecchio a Lampedusa. Due squadre dei vigili del fuoco composte complessivamente da 6 pompieri con 3 automezzi del distaccamento terrestre hanno lavorato per oltre 3 ore prima di circoscrivere il rogo che è stato appiccato in più punti diversi.

Aperta indagine per incendio doloso

Delle indagini sull’incendio doloso si stanno occupando i carabinieri della stazione dell’isola, coordinati dal comando compagnia di Agrigento.

Il precedente

Il centro di raccolta andò a fuoco anche nel giugno 2019: era, dalla fine del 2018, sotto sequestro nell’ambito di un’indagine della procura.

Fuoco in un bosco dei Nebrodi, due arrestati

Intanto, i carabinieri di Troina, in provincia di Enna, hanno arrestato, in flagranza di reato, per incendio boschivo, due allevatori, un ottantenne di Cesarò, in provincia di Messina e un 25enne albanese, che stavano appiccando le fiamme in una zona boscosa vicino Cesarò nei Nebrodi.

La zona è area boschiva protetta. I militari, mentre pattugliavano la SS 120 che unisce le province di Enna e di Messina, hanno notato i due nella boscaglia in contrada Scalonazzo, nei pressi del fiume Troina, mentre davano fuoco ad arbusti. I carabinieri hanno trovato piccole taniche contenenti carburante e vari accendini.