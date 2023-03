Furto insolito in casa di un agricoltore nell’Agrigentino

Ladri in azione nell’Agrigentino… nel balcone di una casa. Proprio così: questa volta per rubare soldi e oro da un’abitazione non sono nemmeno dovuti entrare dentro. Si sono infatti limitati svuotare un vaso che si trovava nel balcone. All’interno c’erano 400 euro in contati e soprattutto monili per un valore di ben 7 mila euro.

La denuncia ai carabinieri

Vittima un agricoltore di 64 anni di Sciacca. L’uomo ha denunciato ai carabinieri il furto da parte dei ladri sostenendo che i preziosi li nascondeva nel vaso posizionato sul balcone di casa. Lo aveva fatto perché era convinto che mai nessuno avrebbe potuto immaginare un simile nascondiglio. Ma evidentemente ha compiuto un passo falso.

Le ipotesi

Secondo le prime ipotesi il ladro potrebbe essere una persona molto vicina alla vittima. Forse qualcuno che sapeva che utilizzava quel nascondiglio. O magari qualcuno che lo aveva visto armeggiare più volte in quel vaso sul balcone in modo quantomeno sospetto. I ladri si sono organizzati e hanno raggiunto il balcone, limitandosi a frugare tra i vasi. Non si sono nemmeno presi la briga di entrare dentro. Evidentemente perché sapevano che era lì dentro che dovevano cercare e che altrove non avrebbero trovato nulla.

I ladri acrobati

Diciamo che in sé il furto è insolito ma non è certo la prima volta che si sentono di questi ladri acrobati in grado di arrampicarsi sui balconi. Clamoroso ad esempio il caso del criminale che saltava da un balcone all’altro arrivando a rubare in sette diverse abitazioni. Protagonista di un’impresa che ha richiesto uno straordinario esercizio atletico è un giovane di Vittoria, nel Ragusano, ripreso nei passaggi più pericolosi dai sistemi di videosorveglianza. La sequenza dei furti è cominciata da una casa del centro in ristrutturazione. Da qui il giovane è passato, attraverso i balconi, in varie case.

Il precedente di Siracusa

Era stato arrestato dai carabinieri un altro ladro acrobata protagonista di un furto avvenuto in un appartamento, a Siracusa. Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari dell’Arma, il 32enne, per sfuggire alle forze dell’ordine, sarebbe saltato da una finestra ad un’impalcatura montata su una palazzina dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

Like this: Like Loading...