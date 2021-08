Nessun ferito

Paura ad Aragona, nell’agrigentino, per un incendio in un’abitazione

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri che salvano due anziani

Per fortuna l’incendio non ha provocato feriti ma ha distrutto parte degli arredi

Momenti di paura ad Aragona (AG) dove è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione. Nell’appartamento vive una coppia di anziani per cui si è temuto per la loro vita. Il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri ha evitato il peggio.

L’incendio nella casa di due anziani

Nel pomeriggio del 23 agosto, ad Aragona i Vigili del Fuoco di Agrigento sono intervenuti in via Nazareno presso l’abitazione di una coppia di anziani coniugi di 93 e 88 anni a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno della cucina.

Sul posto Carabinieri e Pompieri

I Carabinieri intervenuti sul posto hanno collaborato per la messa in sicurezza dell’area accertando che l’incendio, fortunatamente sviluppatosi solo all’interno del locale cucina, era divampato a causa di alcuni strofinacci che inavvertitamente erano stati lasciati in prossimità dei fornelli accesi. Non vi sono stati feriti ed i danni hanno interessato esclusivamente solo alcuni arredi.

Un altro incendio ad Agrigento

Nei giorni scorsi un altro intervento dei Vigili del fuoco al 9° piano di un edificio in centro citta’ ad Agrigento. Quattro squadre più una di volontari sono state impegnate per evitare la propagazione al resto della struttura, ingenti i danni subiti. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le operazioni di messa in sicurezza sono terminata nella notte.