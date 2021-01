Verso la candidatura alla presidenza

La Lega si rafforza in provincia di Agrigento e Vincenzo Giambrone aderisce alla Lega insieme a molti dirigenti di partito e ad oltre 40 tra consiglieri comunali e assessori del territorio. La Lega punta a lavorare con ancora maggiore forza in un’area della Sicilia particolarmente esposta al fenomeno dell’immigrazione incontrollata e in profonda crisi economica e sociale.

Una quarantina le adesioni alla Lega

“Accolgo con soddisfazione ed entusiasmo l’adesione di Vincenzo Giambrone alla Lega – spiega Nino Minardo, segretario regionale della Lega -. Da un punto di vista politico si aggrega a noi un uomo di grandi capacità ed esperienza amministrativa e parlamentare che, assieme al suo gruppo, consente alla Lega un radicamento ancora maggiore in provincia di Agrigento. Da un punto di vista personale rinnovo i sentimenti di amicizia e stima reciproca”.

Oltre a Giambrone aderiscono al progetto della Lega circa 40 tra assessori e consiglieri comunali in carica nell’agrigentino e tantissimi ex amministratori e dirigenti di partito che si erano allontanati dalla politica attiva. “Assieme a Vincenzo ci muoveremo a tutti i livelli politici e istituzionali con parecchi obiettivi e due parole d’ordine: lavoro per gli agrigentini e stop all’immigrazione”, aggiunge Minardo.

Non solo Agrigento

L’ex parlamentare regionale siracusano Enzo Vinciullo ha ufficializzato il passaggio alla Lega di Salvini. L’annuncio lo ha dato il deputato Ars Nino Minardo che punta a rafforzare in Sicilia, il partito dell’ex ministro dell’Interno, in vista delle prossime elezioni regionali. Nel Siracusano, la Lega può contare su un sindaco, Salvatore Gallo, capo dell’amministrazione di Palazzolo Acreide, ma di recente, proprio in questa parte della Sicilia sudorientale, il partito di Salvini ha rinnovato i vertici provinciali.

Verso la candidatura alla presidenza della Regione

La Lega punta alla presidenza della Regione come ha svelato Matteo Salvini nei giorni scorsi a Palermo. “Stiamo ragionando di come garantire un futuro tranquillo ai siciliani. Conto su un centrodestra compatto e conto su un’indicazione leghista per la prossima presidenza della Regione. Stiamo crescendo in termini di iscritti. Incontro oggi Musumeci, continuo a lavorare positivamente con lui e con tutti i governatori. In questo periodo sento più spesso i governatori da Musumeci a Fedriga dei miei genitori. Le Regioni suppliscono alle mancanza del governo, quindi ci stiamo lavorando”.