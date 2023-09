Ipotesi tendopoli a Lampedusa, scoppia protesta con il vicesindaco leghista

Redazione di

16/09/2023

No ad una tendopoli a Lampedusa per far fronte all’emergenza sbarchi di migranti. Un centinaio di lampedusani, con il vicesindaco leghista Attilio Lucia in testa, hanno bloccato via Vittorio Emanuele, all’incrocio con via Ariosto. Interrotto il traffico verso il municipio, con diverse auto incolonnate e anche un’autogrù. La protesta è esplosa quando fra gli isolani si è diffusa la notizia che nell’ex base militare Loran verrà creata una tendopoli. Si va ventilando anche che sul traghetto di linea che arriverà fra poco al porto ci sono mezzi e attrezzature dell’Esercito.

Corteo verso Capo Ponente

A Lampedusa i manifestanti si stanno muovendo verso Capo Ponente per bloccare la realizzazione della tendopoli: “Andiamo in massa – urla al microfono Giacomo Sferlazzo del movimento Mediterraneo Pelagie, che per giorni ha tenuto un sit-in davanti al municipio -. Spostiamoci tutti perché non deve essere creata nessuna tendopoli, altrimenti tutti abbandoneremo l’isola”. Si sta decidendo come organizzarsi perché il blocco stradale in via Vittorio Emanuele, nei pressi del municipio, dovrà essere mantenuto, secondo gli organizzatori della protesta. “La situazione è gravissima, si vogliono prendere l’isola. Chiamate i parenti, gli amici, la situazione è gravissima. Salviamo casa nostra, salviamola” urla Sferlazzo.

Il caos di questi giorni

In questi giorni è un gran caos a Lampedusa, con migliaia di migranti all’hotspot. Anche se la situazione è migliorata rimane sempre molto, molto difficile, con decine di extracomunitari che, non trovando posto, vagano in strada alla ricerca di cibo. I migranti frugano nei cassonetti alla ricerca di qualcosa da mangiare o qualcosa da indossare. Sono alcuni tra quelli sfuggiti dall’hotspot di contrada Imbriacola e al controllo di forze dell’ordine e volontari sull’isola. Nei giorni scorsi è stato un gran caos specie quando in sole 24 ore ne sono arrivati quasi 7 mila. Molti furono riportati al centro ma non tutti. I trasferimenti dall’isola verso la terraferma continuano ma ci vuole tempo per il ritorno alla normalità.