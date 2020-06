lo ha deciso il sindaco della cittadina

“Il comune di Montevago (in provincia di Agrigento) intende istituire una taglia a chi segnala i piromani con foto e video, in modo da poterli identificare e punire come prevede la legge“.

L’iniziativa è della sindaca, la parlamentare regionale Margherita La Rocca Ruvolo, che ha espresso ‘indignazione’ per l’incendio che ieri ha distrutto una grande area (almeno 100 ettari) del bosco del Magaggiaro, “polmone verde – fa notare – di inestimabile bellezza, dotato anche di un’ampia area attrezzata, che rappresenta una importante attrazione turistica per tutto il territorio belicino”.

“Il nostro territorio – osserva – ancora una volta è stato gravemente danneggiato da criminali senza scrupoli, generando una ferita per tutto il territorio”.

La prima cittadina di Montevago si appella ai cittadini: “Se vedete piromani in azione informate subito le forze dell’ordine”.

Intanto la procura della Repubblica di Sciacca (Agrigento) ha aperto un’inchiesta per cercare di risalire ai responsabili dell’incendio che ieri pomeriggio, come detto, ha distrutto almeno un centinaio dei circa 850 ettari di bosco del Magaggiaro, polmone verde della Valle del Belice.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno visto all’opera due Canadair e diverse squadre di vigili del fuoco e del Corpo forestale, si sono rivelate particolarmente complesse, e sono durate per tutta la notte. Due agenti forestali sono stati condotti in ospedale per intossicazione da fumo. Nella zona hanno lavorato anche carabinieri e personale della protezione civile di Sambuca di Sicilia.

Sono in corso iniziative di messa in sicurezza della zona. “Un gravissimo danno ambientale”, ha commentato il sindaco di Menfi, Marilena Mauceri.

Fiamme anche nel Palermitano. Un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea è divampato a Cefalù nei pressi dell’ospedale Giglio.

Sono impegnate alcune squadre dei pompieri che stanno arginando le fiamme. Altri roghi sono divampati nella zona di Partinico e a Termini Imerese.

L’iniziativa della sindaca di Montevago mira dunque a scoraggiare i piromani.