Nuovo arrivo a 36 ore dall’ultimo nell’isola

Il vento di Maestrale ha rallentato i viaggi dei profughi

Dopo il triage, i 15 tunisini sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa. Un barchino con 15 tunisini a bordo è arrivato nella maggiore delle isole dell’arcipelago delle Pelagie. Lo sbarco si registra ad oltre 36 ore dall’ultimo di 24 persone che c’è stato ieri. Sul Canale di Sicilia e sull’isola di Lampedusa ha soffiato vento di Maestrale e questo ha, di fatto, rallentato i viaggi dei profughi.

I 15, dopo un primo triage sanitario effettuato direttamente a molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Iniziate le ricerche col robot del barcone naufragato

Intanto, sono partite le ricerche del barcone naufragato lo scorso 30 giugno fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione. Il robot della guardia costiera è all’opera nel tentativo di localizzare l’imbarcazione.

Al momento, però, nonostante i ripetuti tentativi, il relitto non si trova. Soltanto quando verrà localizzato, il robot proverà a verificare se i 9 dispersi sono rimasti o meno incastrati nell’imbarcazione che, dopo essersi ribaltata, è colata a picco.

Dovrebbe trovarsi ad una profondità di circa 60-70 metri. Nella tragedia hanno perso la vita sette donne, una delle quali incinta di 2 mesi, e 46 sono stati invece i superstiti. La procura di Agrigento, con a capo Luigi Patronaggio, ha aperto un’inchiesta per il naufragio e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Proprio il procuratore capo ha voluto che, con un robot, si procedesse alla ricerca dei corpi dei dispersi.

Ricerche dei dispersi sospese il 3 luglio

Le ricerche dei 9 dispersi (10 secondo l’Unicef) del naufragio dello scorso 30 giugno, fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione, sono state sospese il 3 luglio. Le 72 ore, tempo durante il quale si presume di poter trovare in vita chi è finito in mare, erano scadute il giorno prima. Per l’intera giornata del 2 luglio mezzi della capitaneria, guardia di finanza e carabinieri hanno proseguito la ricerca dei dispersi.