Incidente stradale a Canicattì. Un 54enne, Angelo Spina, bracciante agricolo, stava tornando a casa quando, ha perso il controllo dello scooter ed è finito rovinosamente a terra. È morto sul colpo.

Gli automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare, era già morto. Dagli accertamenti è emerso che Angelo Spina, mentre era in sella, ha accusato un improvviso malore e non avrebbe fatto in tempo a fermare lo scooter sul quale viaggiava.

Sul posto è giunta anche la polizia locale che ha gestito il traffico e compiuto tutti i rilievi, per escludere qualsiasi impatto con altri mezzi prima della caduta dallo scooter.

L’incidente di Palermo

Ieri una donna di 43 anni è stata investita speronata da un automobilista in via Cavour proprio nei pressi della prefettura di Palermo che, dopo lo scontro, si sarebbe allontanato senza sincerarsi delle sue condizioni né aiutarla.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e portata con l’ambulanza al Civico dopo lunghi minuti d’attesa. Tutte le ambulanze erano bloccate nei pronto soccorsi in fila in attesa si affidare i pazienti ai medici. La donna si è procurata un trauma cranico e le sono stati suturati alcuni punti in testa. Gli agenti della polizia municipale intervenuti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza

Incidente in via Villagrazia

Un altro incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Villagrazia, all’altezza del civico 101, di fronte a un panificio. Una ragazza di 24 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata investita da un mezzo, forse uno scooter, mentre attraversava la strada. Diversi passanti sono intervenuti per prestarle i primi soccorsi prima dell’arrivo dell’ambulanza e del trasferimento al Policlinico dov’è entrata in codice giallo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dello scontro.

Pedone falciato mentre attraversa la strada

Incidente mortale ad inizio settembre in via San Filippo, nel quartiere Falsomiele, nel capoluogo siciliano. Emanuele Leto, palermitano di 69 anni, è stato falciato da un’auto – una Lancia Y guidata da un giovane di 24 anni – mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali.

Dopo l’impatto il conducente si è fermato e ha atteso l’arrivo dei soccorsi. Un impatto terrificante che non ha lasciato scampo al sessantanovenne. Sull’episodio indagini in corso per ricostruire esattamente la dinamica e stabilire se l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico in codice rosso. L’uomo è morto poco dopo. Nel luogo dell’impatto è intervenuta la polizia e gli agenti della sezione infortunistica della municipale.

