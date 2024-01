Sequestrate le cartelle cliniche dalla polizia

Una donna muore al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento e i familiari presentano un esposto alla Procura. Aperta un’inchiesta in seguito alla denuncia formalizzata, l’esame autoptico sul corpo della paziente proverà a chiarire i dubbi. Stando a quanto denunciato dai familiari, la donna sarebbe rimasta almeno 5 ore in attesa. Poi le sue condizioni sono precipitate ed è deceduta.

La prima ricostruzione

A perdere la vita una 70enne. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata accompagnata per un malessere diffuso. Una volta al triage è rimasta in attesa. Pare che dovesse sottoporsi ad alcuni esami. Ma improvvisamente l’anziana avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi di rianimarla a quel punto, era troppo tardi.

I provvedimenti

La polizia, a cui è stata presentata denuncia, ha provveduto a sequestrare le cartelle cliniche. In conseguenza all’apertura dell’inchiesta, in quanto “atto dovuto”, saranno iscritti nel registro degli indagati medici e infermieri che presero in carico la donna giunta al pronto soccorso.

Altro caso nel novembre scorso

Nel novembre scorso altro caso di presunta malasanità ad Agrigento. Il pubblico ministero, Maria Barbara Grazia Cifalinò, iscrisse nel registro degli indagati un medico del pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.In quel caso si registrò il decesso di una donna di 60 anni dimessa dalla struttura dove si era presentata accusando forti dolori alla schiena. Alla paziente, secondo la ricostruzione dell’episodio, fu somministrato un antidolorifico e mandata a casa. I familiari presentarono una denuncia alla polizia che subito acquisì la cartella clinica. La Procura iscrisse nel registro degli indagati il medico e disposta l’autopsia.

Altro drammatico precedente

Sempre nell’Agrigentino c’è stato un altro recente caso. Tredici medici dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì furono iscritti nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Secondo l’accusa, avrebbero provocato la morte di una bambina nel grembo della madre.

