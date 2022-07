La vittima è Giuseppe Lauricella di Palma di Montechiaro

Muore l’autista di un’autobotte che si è ribaltata dopo essere uscito fuori strada. Un uomo di 56 anni di Palma di Montechiaro, Giuseppe Lauricella, è morto questa mattina all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in seguito a un grave incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 115, all’uscita di Villaggio Mosè, verso Naro, in provincia di Agrigento.

Mezzo finisce fuori strada

Lauricella, conducente di un camion adibito al trasporto di acqua, mentre stava percorrendo l’arteria ha perso il controllo del mezzo pesante, che è uscito fuori strada per poi ribaltarsi. L’autista è rimasto intrappolato nella cabina di guida. Trasportato in elicottero al pronto soccorso del Sant’Elia, gli sono stati riscontrati gravissimi traumi alla testa e al torace. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il 56enne non ce l’ha fatta.

Catena di incidenti sulla Palermo Mazara

In questi giorni nelle strade siciliane tantissimi gli incidenti che si sono verificati, molti dei quali anche mortali, altri invece hanno messo in ginocchio la viabilità. Come successo lo scorso 7 luglio con ben 5 incidenti sulla Palermo Mazara del Vallo. Il traffico è stato bloccato per ore. Il traffico molto sostenuto, l’uso del cellulare in auto e la velocità le cause che hanno provocato le carambole senza gravi conseguenze per gli automobilisti ma che hanno provocato la paralisi del traffico verso l’aeroporto.

Incidenti mortali in tutta la Sicilia

Lo scorso 7 luglio è stata una giornata tragica in tutta l’isola da Siracusa a Trapani e non ha risparmiato anche personaggi noti. Roberto Crispino, 58 anni, siracusano, è stato vittima del tragico incidente stradale avvenuto in contrada Canalicchio aSiracusa. L’uomo, un dipendente della Siam, gestore del servizio idrico e fognario a Siracusa, non ha avuto scampo: l’impatto tra il suo scooter e la macchina è stato fatale. Un altro incidente mortale nel Trapanese è costato la vita ad Andrea Parrinello. Aveva 47 anni, era ingegnere ed ha perso la vita sulla statale 115 tra Petrosino e Mazara del Vallo. Ad avere aperto un’indagine i carabinieri che hanno avviato anche i rilievi sul luogo dell’impatto per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

L’incidente che ha coinvolto il deputato

Un altro incidente stradale ha coinvolto Giovanni Panepinto, segretario generale del Comune di Trapani, ex deputato regionale e sindaco di Bivona. L’uomo è rimasto ferito in uno schianto avvenuto lungo lo scorrimento veloce Castelvetrano-Sciacca.