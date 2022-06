Perde il controllo dell’auto e sbatte in galleria, in tilt il traffico sulla A18

Redazione di

24/06/2022

Questa mattina code e traffico in tilt sulla A18 nel tratto Catania Messina a causa di un incidente avvenuto in una galleria. Si è rischiato grosso perché il veicolo è finito sull’altra corsia in un tratto in cui è previsto il doppio senso. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno nell’altra corsia. Alla fine fortunatamente un solo ferito lieve ma le ripercussioni sul traffico autostradale sono stati pesanti, con lunghe code.

L’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino all’altezza della galleria “Barune”. In questo tratto, chiaramente nella corsia opposta, ci sono lavori in corso, motivo per cui temporaneamente nella galleria si circola a doppio senso. Una Fiat 500 L, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha improvvisamente sbandato ed è finita nella corsia opposta. Solo per una pura casualità non si è verificato uno scontro frontale che poteva avere sicuramente conseguenze ben peggiori.

I soccorsi

L’auto è finita dritto contro il muro di contenimento della galleria. Immediati sono scattati i soccorsi. Un’ambulanza ha recuperato l’unico occupante dell’auto che fortunatamente ha riportato solo lievi lesioni. E’ stato trasportato al Policlinico di Messina ed è considerato fuori pericoloso.

Incidenti sulla statale nel Siracusano

E’ di 5 feriti invece il bilancio di due incidenti stradali avvenuti sulla statale Siracusa-Gela appena due giorni fa. Il primo si è verificato in prossimità di Pozzallo, tratto aperto un anno fa, ma in questo caso è stato solo uno il mezzo coinvolto. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, un camion, per cause da accertare si è ribaltato su un fianco.

Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale per degli accertamenti. E’ rimasto incastrato nella cabina, per cui non è stato semplice per il personale del 118 tirarlo fuori. Il secondo incidente è consequenziale al ribaltamento del camion: infatti, nella fila che si è creata, c’è stato uno scontro tra un mezzo pesante ed un pullman che trasportava turisti: 4 persone sono rimaste ferite. E’ stato chiuso il tratto verso Pozzallo, è obbligatoria l’uscita a Rosolini.