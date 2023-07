Incidente evitato questa mattina sulla strada statale 640 Caltanissetta-Agrigento. Intorno alle nove, in località Favarella, un novantenne alla guida della propria auto ha imboccato la corsia che da Agrigento porta a Caltanissetta contromano, in direzione Agrigento.

Numerose le segnalazioni di altri automobilisti arrivate alla sala operativa della questura di Caltanissetta. Un equipaggio della Polizia stradale, intervenuto immediatamente, ha effettuato quindi il servizio di safety car, azionando l’indicazione luminosa “Rallentare”, quasi bloccando il flusso veicolare, fino a quando ha raggiunto l’autovettura dell’anziano, fermando l’auto in una piazzola di sosta.

Ai poliziotti il novantenne ha riferito di essersi confuso poiché non conosceva bene la strada. L’anziano è stato accompagnato in questura dove gli è stata revocata la patente di guida mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

L’incidente ad Avola

Un uomo di 38 anni, di origine straniera, è morto in un incidente stradale avvenuto tra Avola e Noto, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, la vittima era in sella ad una moto, quando, per cause da accertare, avrebbe avuto un impatto con un trattore.

I soccorsi

Le condizioni sono apparse subito gravi per il motociclista, soccorso da alcuni passanti che gli hanno prestato le prime cure ma le lesioni riportate non gli hanno dato scampo.

La morte e l’inchiesta per omicidio stradale

E’ deceduto poco dopo, frattanto i carabinieri, che hanno avviato le indagini, stanno provando ad accertare le responsabilità in questo incidente stradale. La Procura di Siracusa aprirà un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale.

Tragedia sulla Palermo-Messina

Due morti e quattro feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada A20 Messina-Palermo. L’incidente si è verificato intorno all’1,30 all’uscita della galleria Telegrafo in direzione Palermo. A perdere la vita due uomini. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto, Ancora non è stata chiarita la dinamica dell’incidente in corso di ricostruzione da parte della polizia stradale: sembra che una prima auto si sia ribaltata e poi è stata centrata dalle altre due che sono sopraggiunte. Sul posto ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Like this: Like Loading...