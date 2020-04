Piero Barone de Il Volo a sostegno degli ospedali di Agrigento, donati respiratori e mascherine

Enti locali in pressing sul Governo regionale, Anci Sicilia “Conferma su plafond risorse del 2019”

E’ stata ribadita, in via prioritaria, la necessità di istituire, come già avvenuto in ambito nazionale e nelle altre regioni, un tavolo di confronto permanente con il governo regionale per garantire forme di coordinamento tra gli interventi sanitari e le amministrazioni locali.

..