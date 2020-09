il giovane è stato trasferito in una struttura di palermo

Si frattura un dito mentre è al lavoro, all’aeroporto di Lampedusa (Ag). Accompagnato da un familiare, viene portato (utilizzando il traghetto di linea) all’ospedale di Agrigento dove sottoposto al tampone risulta essere positivo al Coronavirus.

Il giovane è stato trasferito, per stare in isolamento obbligatorio, in una struttura di Palermo. Dell’esito del test sono stati già informati i familiari del giovane e l’aeroporto di Lampedusa.

Restando sempre nell’Agrigentino, sono stati registrati altri 3 casi di Covid-19 a Sciacca. Salgono così a 21 i contagiati. E’ il dato più alto della provincia di Agrigento.

A darne notizia è la sindaca Francesca Valenti che proprio ieri aveva invitato i cittadini alla prudenza e alla responsabilità.

“Non possiamo rischiare una nuova chiusura – ha detto -. Non possiamo tornare indietro. Ancora una volta dobbiamo capire che il pericolo è qui ed è serio. Ancora una volta dobbiamo capire che siamo tutti sulla stessa barca e che nessuno si salva da solo”.

Dunque, si aggrava ulteriormente il bilancio dei casi positivi di Covid-19 nella città delle Terme.

Si tratterebbe di un intero nucleo familiare che è stato adesso posto in isolamento domiciliare.

“Non vorrei – dice la sindaca – assumere decisioni restrittive. Se non vedo un segnale forte da parte di tutti quanti e che si dimostri che tutti abbiano capito il messaggio, di avere a cuore la salute di ciascuno, potrei essere costretta a prendere certe decisioni”.

Intanto un vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Santa Margherita Belice (Ag) è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo non andava al lavoro già da una decina di giorni quando ha ricevuto l’esito del tampone positivo.

Tutti i colleghi dello stesso turno di servizio, nonché le persone che hanno avuto contatti diretti con il contagiato sono state tutte, in via precauzionale, poste in isolamento fiduciario.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento ha già fatto realizzare la sanificazione e igienizzazione della sede e degli automezzi.