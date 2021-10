E’ stato trovato in un immobile disabitato

I carabinieri della stazione di Ravanusa hanno rintracciato il pensionato 75enne, sofferente di Alzheimer, che mercoledì scorso si era allontanato a piedi dalla propria abitazione senza fare più ritorno. I familiari si sono subito rivolti ai militari dell’Arma che hanno attivato immediatamente un piano di ricerche a largo raggio su tutto il territorio.

Rintracciato alla periferia

Il pensionato è stato rintracciato in contrada Bianco, all’interno di un complesso disabitato. Era sdraiato in terra, in posizione supina ed in stato di evidente ipotermia. I carabinieri hanno richiesto l’intervento immediato del personale medico del 118, che con un elisoccorso sono intervenuti tempestivamente sul posto trasportando l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì, dove è stato sottoposto alle prime cure del caso. Attualmente il paziente non risulta in pericolo di vita.

Un caso a lieto fine

Questo è un caso a lieto fine ma di recente, in Sicilia, sono stati diversi gli episodi di anziani che si sono allontanati volontariamente e che sono stati ritrovati purtroppo senza vita. Lo scorso 11 ottobre è stato trovato morto Giuseppe Alario, l’anziano di Niscemi, in provincia du Caltanissetta, scomparso giovedì scorso. Durante l’attività di sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Catania è stato individuato il corpo in aperta campagna, a Niscemi, a qualche chilometro dal terreno di proprietà dell’uomo che era uscito da casa proprio per andare nel suo podere. Il 6 ottobre fu invece ritrovato il cadavere di Salvatore Vitale, 86 anni, ritrovato in un vallone nella zona di Romitello a Borgetto non distante dalla Rsa da cui si era allontanato qualche giorno prima. E ancora a Gangi, sempre nel palermitano, appena 24 ore prima i forestali regionali e i carabinieri, con l’ausilio di un elicottero, avevano ritrovato il corpo di Domenico Nigro, 75 anni scomparso dal territorio di Gangi. Con l’elicottero è stato individuato il corpo esamine tra le sterpaglie in località Eolica.